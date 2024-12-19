Во время Дней Псковской области в Совфеде регион защитил проекты на сумму 20 млрд рублей – Михаил Ведерников

10:17, 19 декабря 2024, ПАИ

Дни региона в Совете Федерации, которые прошли в мае 2024 года, губернатор Михаил Ведерников привел в качестве одного из примеров эффективной совместной работы с Псковским областным Собранием.

«Мы предметно и по всем направлениям защитили свои позиции перед сенаторами. В итоге получили поддержку по целому пакету мер на общую сумму свыше 20 млрд рублей», – напомнил глава региона, выступая перед депутатами с бюджетным посланием на сессии Собрания сегодня, 19 декабря.

«Физическое получение регионом средств ещё требует немало кропотливой, системной, командной работы каждого из нас», – подчеркнул Михаил Ведерников.

«Сохранён уровень расходных обязательств Псковской области в федеральных программах и проектах в размере 1 %. Это важнейшее достижение, которое для нас означает экономию порядка 1,5 млрд рублей в год», – отметил он.

Кроме того, регион защитил проект индивидуальной программы развития. «Сложности и риски были – начиная с того, что мы формально уже вышли из перечня регионов, особенно остро нуждающихся в помощи. Тем не менее на этой неделе программы были утверждены для нескольких субъектов, в том числе и для Псковской области», – рассказал глава региона.

Кроме того, в Псковскую область поступает помощь по линии обеспечения безопасности, «это очень серьёзные, системные меры», подчеркнул губернатор.

Напомним, что сегодня депутаты областного Собрания рассматривают проект бюджета региона на 2025 и плановый период 2026–2027 гг. во втором и третьем чтениях.