Вопрос о бюджете Пскова на 2025 год обсудили члены профильного комитета гордумы

19:49, 18 декабря 2024, ПАИ

Вопрос о бюджете Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов обсудили члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы на заседании, которое прошло в среду, 18 декабря, под председательством Юлии Пожидаевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Предлагается утвердить общий объём доходов на 2025 год в сумме 7,5 млрд рублей, общий объём расходов – 7,7 млрд рублей, дефицит бюджета составит 176 млн рублей, сообщила начальник финуправления администрации Пскова Тамара Винт.

Напомним, что первоначально при рассмотрении проекта бюджета на 2025 год в первом чтении общий объём доходов бюджета был запланирован в сумме 6,8 млрд рублей, общий объём расходов – 6,9 млрд рублей.

Депутат Наталья Юрченко попросила пояснить, в связи с чем заметно возрастут расходы на организацию питания в школах.

«Будет увеличена стоимость питания для двух категорий учащихся. Это делается, чтобы уйти от проблемы «разных столов», чтобы все дети в учебном заведении питались одинаково», – уточнили представители администрации.