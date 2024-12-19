Мастер-планы Пскова и Великих Лук будут разработаны за счёт федеральных средств

10:21, 19 декабря 2024, ПАИ

«Все 25 населённых пунктов, которые мы подавали в программу пространственного развития страны, включены в перечень опорных. Также мастер-планы Пскова и Великих Лук будут разработаны за счёт федеральных средств, а это ещё порядка 120 млн рублей», – отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии областного Собрания сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Ведём работу по привлечению средств на реконструкцию котельной № 9 в городе Пскове. Рассчитываем на получение первых 200 миллионов рублей уже до конца этого года. Будут и другие результаты», – сообщил глава региона.

Отметим, что это результаты работы на Днях Псковской области в Совете Федерации, которые состоялись в мае 2024 года.

Напомним, что сегодня депутаты областного Собрания рассматривают проект бюджета региона на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов во втором и третьем чтениях.