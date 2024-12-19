Михаил Ведерников: Следующий год будет финансово сложным, но все социальные обязательства будут выполнены

10:25, 19 декабря 2024, ПАИ

2025 год будет крайне сложным с финансовой точки зрения, отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии областного Собрания сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«В прошлом году на аналогичную дату мы закладывали доходы областного бюджета на уровне 57,3 миллиарда рублей. Теперь эта сумма составит почти 55 миллиардов. Конечно, она в течение года скорректируется в большую сторону, но мы всё равно прогнозируем снижение», – сказал глава региона.

Прогнозируется уменьшение объёмов федеральных субсидий. «Если безвозмездные поступления в 2024 году составляли 27,8 миллиарда рублей, то в 2025 году чуть меньше 21 миллиарда. Безусловно, проектом бюджета предусмотрено выполнение всех социальных обязательств. И в этой части ни о каких корректировках речи нет», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, что сегодня депутаты областного Собрания рассматривают проект бюджета региона на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов во втором и третьем чтениях.