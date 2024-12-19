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Общество

Объём дорожного фонда Псковской области в 2025 году составит более 11 миллиардов рублей

Объём дорожного фонда региона в 2025 году составит 11,4 млрд рублей, в 2024 году он составлял 12,7 млрд, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии областного Собрания сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Этого для выполнения основных задач будет достаточно. Планируем в следующем году довести долю дорог в нормативном состоянии до 47%», – сообщил глава региона.

Почти в два раза, с 2,1 млрд до 1,2 млрд рублей, сократятся расходы на транспорт. «Это вызвано тем, что мы в этом году однократно получили от нашего куратора единовременную субсидию в размере 750 миллионов и специальный казначейский кредит на 400 миллионов от правительства на покупку в общей сложности 79 автобусов», – отметил Михаил Ведерников.

Напомним, что сегодня депутаты областного Собрания рассматривают проект бюджета региона на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов во втором и третьем чтениях.

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