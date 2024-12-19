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Экономика

Михаил Ведерников назвал источники роста собственных доходов бюджета Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников назвал источники роста собственных доходов бюджета Псковской области. «Как и говорил на встрече с фракциями, некоторую часть снижения федеральных субсидий мы «отыграем» ростом собственных доходов. В частности, на аналогичную дату прошлого года мы закладывали уровень налоговых и неналоговых доходов почти на 2,5 миллиарда меньше. Хотя, как я уже говорил, тогда мы уже достаточно высокую планку для себя ставили. Увеличению доходов будут способствовать рост промышленности, в этом году он 109,1 %, индекс сельского хозяйства – он у нас в этом году один из самых высоких в стране (130,2 %), рост объёма инвестиций – 124 %», – отметил глава региона, выступая с бюджетным посланием на сессии областного Собрания сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Губернатор напомнил, что в регионе планируется открытие ряда новых предприятий. «Багодаря поддержке индивидуальной программы развития реализуется крупнейший в регионе животноводческий комплекс молочного направления в Бежаницком районе – это 2 222 фуражные коровы и площадка для молодняка для 3 443 голов. Также появится молочный животноводческий комплекс в Пушкиногорском районе на 1 200 голов, и ещё два производства появится в «Моглино» – это «Скрининг-М» – наборы для выявления наркотических веществ и «Исма Тех» – переработка специй и пряностей», – сообщил Михаил Ведерников.

Напомним, что сегодня депутаты областного Собрания рассматривают проект бюджета региона на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов во втором и третьем чтениях.

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