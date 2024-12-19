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Экономика

В Псковской области будут маркировать ввозимый из-за границы алкоголь

Псковская область наряду с 10 субъектами включена в эксперимент по маркировке федеральными специальными марками ввозимой алкогольной продукции, сообщил губернатор Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, выступая с бюджетным посланием сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

В Псковской области будут маркировать ввозимый из-за границы алкоголь. Фото: ПАИ

«Много лет в области циркулирует предложение о взимании части таможенных пошлин в региональный бюджет. Хотя такая идея принципиально неосуществима в силу прямых противоречий с федеральным законодательством, она упорно звучит на многих уровнях. Сейчас могу отметить, что мы нашли определённые решения в этом направлении, которые помогут наполнению бюджета. Псковская область наряду с десятью субъектами включена в эксперимент по маркировке федеральными специальными марками ввозимой алкогольной продукции. Мы успешно отработали первый год. Но что важнее, со следующего года на территории РФ будет маркироваться уже вся зарубежная алкогольная продукция, кроме маркируемой на заводах», – отметил глава региона.

«Похожий проект обсуждаем в части создания цветочной биржи. Она поможет организовать и систематизировать импорт срезанных цветов из-за рубежа. По нашей просьбе будет создана рабочая группа с заинтересованными министрами и экспертами. Будем добиваться реализации этого проекта у нас в области», – сообщил Михаил Ведерников.

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