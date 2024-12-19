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Экономика

Рост собственной налоговой базы становится ключевым фактором увеличения бюджета – Михаил Ведерников

Рост собственной налоговой базы становится ключевым фактором увеличения консолидированного бюджета региона, подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время бюджетного послания на сессии областного Собрания сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«На такую тенденцию мы вышли, не в последнюю очередь, благодаря индивидуальной программе развития (ИПР), которую, напомню, некоторые достаточно активно критиковали. Тем не менее результаты налицо. Более того, мы прорабатываем возможность дальнейшего раскрытия потенциала ИПР и ОЭЗ «Моглино», – отметил губернатор.

Напомним, что сегодня депутаты областного Собрания рассматривают проект бюджета региона на 2025-й и плановый период 2026-2027 годов во втором и третьем чтениях.

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