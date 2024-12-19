В псковской ОЭЗ «Моглино» может появиться инвестор с объёмом инвестиций до 200 млрд рублей
«У нас есть большие планы по привлечению крупного стратегического инвестора к ещё одной, потенциально третьей площадке особой экономической зоны «Моглино», – сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии областного Собрания депутатов, передаёт корреспондент ПАИ.
«Без углубления пока в детали хочу сказать, что мы получили принципиальную поддержку президента. Будем работать. Проект многолетний, но в целом рассчитываем, что более 200 миллиардов рублей инвестиций можно будет привлечь. Это по сути отдельный, крупный проект», – заявил глава региона.
Напомним, что сегодня депутаты областного Собрания рассматривают проект бюджета региона на 2025-й и плановый период 2026-2027 годов во втором и третьем чтениях.
В псковской ОЭЗ «Моглино» может появиться инвестор с объёмом инвестиций до 200 млрд рублей
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