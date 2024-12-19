Капремонты школ в Псковской области будут продолжены

10:43, 19 декабря 2024, ПАИ

На госпрограмму «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики» в проекте бюджета Псковской области заложено 12 млрд рублей, сообщил губернатор Михаил Ведерников на сессии областного Собрания депутатов сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ. «Помимо прочего эта сумма включает в себя как средства по новому нацпроекту и финансирование на завершение строительства школ», – отметил он.

«Начинается стройка флагманской школы для одарённых детей на 800 мест с кампусом. По ней плановый срок ввода в эксплуатацию – 2027 год», – сообщил глава региона.

Кроме того, в области продолжатся капитальные ремонты и дооснащение образовательных учреждений. Финансирование составит: 795 миллионов рублей – на восемь школ; 128 миллионов – на два детских садика, ещё 113 миллионов – на политехнический колледж.

«Как мы и обсуждали ранее, все меры поддержки педагогов сохраняются и индексируются на уровень инфляции. Например, предлагаем скорректировать выплаты за классное руководство, дополнительно заложить 31 миллион и довести сумму до 543 миллионов рублей», – отметил губернатор.

Объём мер поддержки в 2022 году был удвоен, напомнил он. «Нам удалось остановить сокращение штата преподавателей в регионе. Более того, мы нарастили число новых специалистов, ежегодно приступающих к своим обязанностям. Отмечу, что 2021 года их число увеличилось вдвое, с 600 до 1 200», – отметил Михаил Ведерников.