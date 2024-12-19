Михаил Ведерников назвал ключевые статьи расходов на здравоохранение

10:44, 19 декабря 2024, ПАИ

На госпрограмму «Развитие здравоохранения» в проекте бюджета Псковской области запланировано 9,2 млрд рублей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время бюджетного послания на сессии областного Собрания сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

В проекте бюджета на реконструкцию больничных комплексов приграничных территорий запланировано 422 млн рублей.

Кроме того, в проекте бюджета запланированы 206 млн рублей на меры поддержки и привлечения медкадров, ещё 40 млн рублей – на обеспечение жильём: 35 млн из них – на приобретение, 5 млн – на софинансирование ипотеки.

220 млн рублей заложены на создание 37 новых ФАПов и трёх врачебных амбулаторий.