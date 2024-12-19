В Псковской области уже закуплены 60% льготных лекарств на 2025 год

10:48, 19 декабря 2024, ПАИ

В проекте бюджета Псковской области на 2025 год на льготное лекарственное обеспечение запланировано 1,6 млрд рублей.

«Это очень значимый объём средств. На данный момент остатков лекарств по всем направлениям хватит на период от двух до четырёх месяцев. По отдельным позициям до 12. Исключение – препараты из недружественных стран, которые сложно приобрести по независящим от нас и понятным причинам. Закупки на 2025 год проводятся с октября, закрыто 60% потребности следующего года», – сообщил губернатор Михаил Ведерников на сессии областного Собрания депутатов сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Напомним, что сегодня депутаты областного Собрания рассматривают проект бюджета региона на 2025-й и плановый период 2026-2027 годов во втором и третьем чтениях.