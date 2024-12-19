У Псковской области появится новый зимний туристический бренд

10:53, 19 декабря 2024, ПАИ

В 2025 году в Псковской области будет дан официальный старт проекту «Рождество начинается здесь» на территории Пскова. «Это будет зимним брендом региона, который поможет привлечь дополнительный поток туристов в межсезонье», – сообщил губернатор Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, выступая с бюджетным посланием сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Рождество у нас будет особенно ярким благодаря световым иллюминациям, оформлению улиц, формированию уникальных общественных пространств и специальных туристических маршрутов. Ожидаем и заинтересованность бизнеса, чтобы весь регион представить в едином стиле», – рассказал он.

В качестве ещё одного нового направления глава региона назвал развитие автомобильного туризма.

«В перспективе рассчитываем на создание новых национальных автомобильных маршрутов, которые усилим модульными гостиницами и развитием придорожных сервисов», – отметил он.

Ранее сообщалось, что в регионе принята программа по развитию автомобильного туризма.