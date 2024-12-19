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Общество

В Пскове и Великих Луках начнётся капремонт сетей водоснабжения

В рамках нового федерального проекта «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» в Псковской области запланированы шесть мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции сетей водоотведения в Пскове, сетей водоснабжения в Великих Луках, строительству объектов водоотведения в Пушкинских Горах. На эти цели в 2025–2027 годах предусмотрен почти один миллиард рублей. Об этом, выступая с бюджетным посланием на сессии областного Собрания, сообщил губернатор Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ПАИ.

В Пскове и Великих Луках начнётся капремонт сетей водоснабжения. Фото: ПАИ

«Кроме того, при поддержке Фонда развития территорий будут завершены строительство и реконструкция коммунальных систем в военном городке Остров-3», – отметил глава региона.

Кроме того, на 2025 год предусмотрено финансирование капремонта водопроводных и канализационных сетей в Острове-3 на 107 млн рублей.

В рамках инфраструктурного кредита будут завершены три проекта: строительство кольцевого магистрального водопровода для жилой застройки в микрорайоне Борисовичи, реконструкция теплотрассы на Рокоссовского в Пскове, а также реконструкция котельной № 18 на улице Маргелова в Пскове.

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