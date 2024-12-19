Детсад «Сказка» отремонтируют в Пушкинских Горах

11:03, 19 декабря 2024, ПАИ

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2025 году Псковская область получит почти 180 млн рублей на реализацию проекта Пушкиногорского района, сообщил губернатор Михаил Ведерников на сессии областного Собрания сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«В Пушкинских Горах отремонтируют детский сад «Сказка», детскую школу искусств, культурно-досуговый центр и здание ветеринарной станции. Дополнительно будет приобретен транспорт для ветеринаров», – рассказал глава региона.

Напомним, что депутаты областного Собрания рассматривают проект бюджета региона на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов во втором и третьем чтениях.