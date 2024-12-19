На развитие «Безопасного города» в Псковской области направят 100 млн рублей
Крупнейшие мероприятия в сфере связи и цифровизации в 2025 году назвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии областного Собрания депутатов сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.
100 млн рублей в 2025–2026 годах будет направлено на развитие видеомониторинга «Безопасный город».
Кроме того, будет обеспечен доступ в сеть 522 объектов в сфере культуры, здравоохранения, занятости, соцзащиты, а также мировых судов, ЗАГСов и МФЦ.
Напомним, что депутаты областного Собрания рассматривают проект бюджета региона на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов во втором и третьем чтениях.
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