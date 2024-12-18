Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Об уникальных экспонатах кондитерского дома «Себежанка» рассказала шеф-кондитер

Об уникальных экспонатах кондитерского дома «Себежанка» рассказала шеф-кондитер, идейный вдохновитель кондитерского дома Александра Сафронова в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7НЕБО».

Александра Сафронова. Фото: ПАИ

«Работы все уникальные. Каждая удивительна по-своему. Те изделия, которые выставлены у нас, не только российских мастеров. Есть работы зарубежных кондитеров-декораторов. Основная часть экспонатов, которые представлены, – победители международных выставок. Благодаря тому что являюсь представителем международной корпорации кондитеров-декораторов, появилась возможность открыть этот музей», – отметила гостья эфира.

По её словам, некоторые кондитерские изделия выполняются в течение двух-трёх месяцев. Они представляют собой произведения кулинарно-декортативного искусства. Несмотря на аппетитность представленных экспонатов, они предназначены исключительно для «поедания глазами».

«И конечно, ни одна фотография не передаст всей красоты экспонатов. Обязательно нужно приехать и увидеть вживую. Они выполнены из съедобных материалов – из мастики, пластилинового шоколада, есть пряничные работы», – добавила Александра Сафронова, пригласив жителей Псковской области и других регионов посетить музей и увидеть всё своими глазами.

Кроме того, 20 декабря в рамках проекта «Вкусная пятница» в отделении Россельхозбанка в Пскове можно ознакомиться с продукцией кондитерского дома.

Напомним, что кондитерский дом «Себежанка» в Себежском районе завоевал статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Наша марка».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 декабря 2024

Треки из «Гарри Поттера» в исполнении Губернаторского симфонического оркестра прозвучали на сцене БКЗ Псковской филармонии
18 декабря 2024

Об уникальных экспонатах кондитерского дома «Себежанка» рассказала шеф-кондитер
18 декабря 2024

В Новоржевском округе реализовали последний в этом году проект ТОС
18 декабря 2024

Аномально холодная погода прогнозируется в СЗФО в декабре
18 декабря 2024

Посвящённое закрытию Года семьи мероприятие прошло в Невеле
18 декабря 2024

Третье место занял проект ПсковГУ во всероссийском конкурсе практик инклюзивного высшего образования
18 декабря 2024

Комплексные работы по устранению прорыва трубы ведутся в Гдове
18 декабря 2024

Каких капризов погоды ждать в Псковской области 19 декабря

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...