Об уникальных экспонатах кондитерского дома «Себежанка» рассказала шеф-кондитер

23:26, 18 декабря 2024, ПАИ

Об уникальных экспонатах кондитерского дома «Себежанка» рассказала шеф-кондитер, идейный вдохновитель кондитерского дома Александра Сафронова в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7НЕБО».

«Работы все уникальные. Каждая удивительна по-своему. Те изделия, которые выставлены у нас, не только российских мастеров. Есть работы зарубежных кондитеров-декораторов. Основная часть экспонатов, которые представлены, – победители международных выставок. Благодаря тому что являюсь представителем международной корпорации кондитеров-декораторов, появилась возможность открыть этот музей», – отметила гостья эфира.

По её словам, некоторые кондитерские изделия выполняются в течение двух-трёх месяцев. Они представляют собой произведения кулинарно-декортативного искусства. Несмотря на аппетитность представленных экспонатов, они предназначены исключительно для «поедания глазами».

«И конечно, ни одна фотография не передаст всей красоты экспонатов. Обязательно нужно приехать и увидеть вживую. Они выполнены из съедобных материалов – из мастики, пластилинового шоколада, есть пряничные работы», – добавила Александра Сафронова, пригласив жителей Псковской области и других регионов посетить музей и увидеть всё своими глазами.

Кроме того, 20 декабря в рамках проекта «Вкусная пятница» в отделении Россельхозбанка в Пскове можно ознакомиться с продукцией кондитерского дома.

Напомним, что кондитерский дом «Себежанка» в Себежском районе завоевал статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Наша марка».