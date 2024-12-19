Более двух тысяч новогодних подарков передал Детский фонд нуждающимся детям в Псковской области

10:58, 19 декабря 2024, ПАИ

2 200 новогодних подарков передало Псковское областное отделение Российского детского фонда нуждающимся детям, сообщили ПАИ в организации.

Благодаря акции «Новогодние и рождественские праздники» подарки получили дети из 14 районов области, а также воспитанники девяти детских интернатных учреждений. Подарки приносят псковичи, трудовые коллективы, представители бизнеса, а также помощники из других городов.

В пресс-службе отметили, что есть потребность ещё в 1 100 сладких подарках, чтобы закрыть все обращения, поступившие от социальных учреждений. В подарок можно положить конфеты россыпью (шоколадные и карамель), сок 0,2 литра, шоколадки, шоколадные батончики, карамель на палочке, печенье в пачках, а также готовые сладкие подарки.

Посылку можно принести в офис Детского фонда на улице Инженерной, 68. Также сладости можно передать через партнёров акции – креативное пространство «Лофт» на улице Спортивной, 1б. Там установлена специальная коробка для сбора.