Наталья Мельникова: Проект областного бюджета направлен на комплексное развитие региона

11:54, 19 декабря 2024, ПАИ

Проект областного бюджета на ближайшие три года направлен на комплексное развитие региона, обеспечивая баланс между экономическими, социальными и экологическими интересами. Об этом сенатор от Псковской области Наталья Мельникова заявила в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Проект областного бюджета на ближайшие три года направлен на комплексное развитие региона, обеспечивая баланс между экономическими, социальными и экологическими интересами. Основные приоритеты бюджета заключаются в инвестициях в инфраструктуру, развитие социальной сферы, поддержку образования и здравоохранения, а также в реализацию экологических инициатив», – отметила Наталья Мельникова.

В рамках проекта предусмотрены средства на увеличение фонда оплаты труда в сумме 1725,1 млн рублей, добавила она. Средства в том числе направлены на повышение качества жизни сотрудников, осуществляющих социальные функции. Увеличение фонда оплаты труда отразится на разных категориях работников, таких как учителя, врачи, сотрудники учреждений культуры и социальной защиты, подчеркнула Наталья Мельникова.

«Выделенные средства из федерального бюджета в размере 1131,3 млн рублей на субсидии в сфере образовательной инфраструктуры открывают новые возможности для модернизации учебных заведений. Важнейшим аспектом этих преобразований является не только создание комфортных условий для учебы, но и внедрение современных технологий, которые позволят студентам и педагогам эффективно взаимодействовать и развивать новые навыки», – сказала сенатор.

Одним из важных является капитальный ремонт образовательных учреждений, где обновление фасадов, замена коммуникаций и улучшение санитарных условий способны значительно повысить качество образования, подчеркнула она. Также акцентируется внимание на оснащении образовательных учреждений необходимым оборудованием – это как мультимедийные технологии, так и специализированные кабинеты для практических и лабораторных занятий, что в свою очередь способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала, обратила внимание Наталья Мельникова.

«Не менее важным является и сохранение объектов культурного наследия. В процессе модернизации образовательной инфраструктуры необходимо учитывать историческую и культурную ценность зданий, что позволит не только сохранить историческое обличие, но и создать уникальную образовательную среду. Эти инициативы будут способствовать воспитанию уважения к истории и культуре у молодежи, формируя новые поколения, ценящие свое наследие», – сказала сенатор.

На 2025 год в областном бюджете предусмотрены расходы на реализацию национальных проектов в различных сферах, таких как здравоохранение, образование, развитие инфраструктуры, экология и цифровизация, добавила она.

«Сегодня Псковская область не стоит на месте и развивается, привнося в свою жизнь новые идеи и технологии», – заключила Наталья Мельникова.