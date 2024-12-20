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Экономика

Годовая инфляция в России достигла 9,14% – Росстат

Годовая инфляция в России составила 9,14 %, сообщили корреспонденту ПАИ в пресс-службе Росстата.

Фото: ПАИ

С 10 по 16 декабря инфляция в стране составила 0,35 %. Согласно материалам Росстата, в секторе продовольственных товаров более всего подорожала плодоовощная продукция, а именно на 3,4 %. Сильнее остальных изменились в цене огурцы: ценник на продукт, который растёт в Псковской области уже пятую неделю, поднялся на 10,1 %. Помидоры подорожали на 4,1 %, белокочанная капуста – на 2,9 %. Также выросли в цене куриные яйца – на 1,8 %, куриное мясо – на 1,7 %, подсолнечное масло – на 1,2 % и сыры – на 1,1 %.

Добавим, что Банк России планирует снизить инфляцию до 4,5–5 % в 2025 году, а в 2026 году – до 4 %. Для достижения этой цели требуется повышение ключевой ставки. Напомним, что последний раз ставку повышали в октябре – тогда она выросла до 21 %. Следующее заседание о её дальнейшей судьбе пройдёт 20 декабря.

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