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Экономика

Экономист Банка России дал прогноз по развитию ключевой ставки

О причинах ужесточения денежно-кредитной политики и о дальнейшей судьбе ключевой ставки рассказал начальник экономического управления Северо-Западного главного управления Банка России Алексей Суслов в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Алексей Суслов. Фото: ПАИ

Планируемая инфляция, на снижение которой должна была повлиять жёсткая денежно-кредитная политика, всё ещё далека от цели, а ключевая ставка повышалась уже несколько раз. Однако политика Банка России всё же поможет снизить её до 4,5–5 % в следующем году. «Инфляция по итогам этого года будет выше цели. Но без повышения ключевой ставки она была бы в разы больше. Наша политика позволит снизить инфляцию до 4,5–5 % в 2025 году, а затем стабилизировать её вблизи цели 4 %», – сообщил Суслов.

Специалист отметил, что для достижения цели может потребоваться повышение ключевой ставки на заседании Совета директоров в декабре. «По мере торможения инфляции мы будем рассматривать снижение ключевой ставки. Если не возникнет дополнительных внешних шоков, то снижение может начаться уже в следующем году», – спрогнозировал экономист. Так, по прогнозу Банка России, средняя ключевая ставка в 2025 году составит 17–20 %, а к 2027 году она перейдёт к нейтральному уровню – до 7,5–8,5 %.

Подробнее об изменении ключевой ставки, динамике инфляции, ситуации с кредитованием и перспективах денежно-кредитной политики читайте в специальном материале ПАИ здесь.

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