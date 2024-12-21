Анастасия Повторейко: Бюджетные расходы на медицину в 2025 году охватывают большинство запросов сферы здравоохранения

12:29, 19 декабря 2024, ПАИ

Принятие закона об областном бюджете на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов прокомментировала депутат областного Собрания, главный врач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Принятый сегодня закон Псковской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», внесенный на рассмотрение губернатором региона Михаилом Юрьевичем Ведерниковым, предполагает и гарантирует финансирование, в том числе государственной программы Псковской области «Развитие здравоохранения». Поэтому цели государственной программы по повышению ожидаемой продолжительности жизни, снижению смертности от всех причин, повышению удовлетворенности населения региона медицинской помощью будут выполнены», – отметила Анастасия Повторейко.

Для этого бюджетные расходы на медицину в 2025 году традиционно представляют собой полноценную структуру, охватывающую большинство запросов сферы здравоохранения, подчеркнула она. Сюда можно отнести борьбу с отдельными видами хронических заболеваний, совершенствование лекарственного обеспечения, развитие медицинской реабилитации, повышение темпов иммунопрофилактики, а также развитие инфраструктуры здравоохранения, укрепление материально-технической базы и другое, пояснила Анастасия Повторейко.

«Особая благодарность главе региона за дальнейшие планы и соответствующее финансирование, подчеркну – только из областных средств, на комплекс мер по обеспечению системы здравоохранения Псковской области высококвалифицированными медицинскими кадрами. Таким образом, не только как депутат, голосовавший за закон о бюджете, но и как представитель медицинского сообщества, считаю, что главный финансовый документ дает жителям Псковщины уверенность в соблюдении их права на жизнь и здоровье и выполнении государственными структурами перед ними всех социальных обязательств», – заключила она.