Путин спрогнозировал рост ВВП России до 4% в этом году

12:27, 19 декабря 2024, ПАИ

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2024 году составит 3,9–4 %, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

С экономикой в целом в России ситуация обстоит нормально и устойчиво. Страна развивается несмотря ни на что, подчеркнул президент.

«В прошлом году, как известно, рост экономики у нас был 3,6 %. В этом году будет 3,9 %, а может быть, и 4 % даже», – сказал Владимир Путин.

Отметим, что журналисты Псковской области традиционно принимают участие в общении представителей СМИ с президентом. В этом году в пресс-конференции участвуют корреспонденты Псковского агентства информации, телеканала «Первый Псковский» и районного издания «Пламя».