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Происшествия

Житель Плюсского района предстанет перед судом за серию краж денег из банкоматов

Житель Плюсского района предстанет перед судом за серию краж денег из банкоматов, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Мужчина обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 4 статьи 158 и части 3 статьи 30, пунктов «а,б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение и другое хранилище организованной группой в особо крупном размере).

Во время расследования правоохранительные органы выяснили, что с ноября 2018 года по июнь 2019 года обвиняемый, совместно с четырьмя участниками организованной группы, распределив роли, с использованием специального оборудования осуществил взлом банкомата в одном из магазинов в Острове, похитив более 2,5 миллиона рублей.

Кроме того, соучастники совершили две неудачные попытки кражи денег из банкоматов, находящихся в магазинах Пскова и Псковского района, на общую сумму около шести миллионов рублей. Эти попытки были предотвращены благодаря оперативному вмешательству сотрудников полиции и охранных служб, отметили в прокуратуре.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет, а также возможность назначения дополнительных мер наказания, таких как штраф и ограничение свободы.

Ранее Псковский районный суд приговорил троих соучастников этой преступной деятельности к реальному лишению свободы на срок от трёх лет и шести месяцев до пяти лет и двух месяцев, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы.

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