Президент России назвал правильным перевод госкомпаний в регионы

14:10, 19 декабря 2024, ПАИ

Перевод государственных компаний в регионы – верное решение. Такой подход можно распространить и на государственные учреждения, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

По мнению главы государства, этот механизм даёт толчок развитию регионов. «Будем обязательно работать и над тем, чтобы крупные компании и некоторые другие органы власти и управления перемещались в другие регионы», – сказал президент, но подчеркнул, что в переводе государственных органов в регионы есть предел, так как президент и Правительство РФ должны быть рядом.

Отметим, что журналисты Псковской области традиционно принимают участие в общении представителей СМИ с президентом России. В этом году в пресс-конференции участвуют корреспонденты Псковского агентства информации, телеканала «Первый Псковский» и районного издания «Пламя».