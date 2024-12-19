Путин: Боеготовность российской армии самая высокая в мире

14:25, 19 декабря 2024, ПАИ

Боеготовность российской армии самая высокая в мире, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы укрепляем свою обороноспособность. Боеготовность наших вооруженных сил сегодня находится, уверенно говорю, на самом высоком месте в мире», – подчеркнул Владимир Путин.

Согласно указу президента, с 1 декабря штатная численность Вооруженных сил России увеличилась до 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 военнослужащих. Кроме того, Россия разработала новейшее вооружение, не имеющее аналогов в мире, например ракету «Орешник».

Отметим, что журналисты Псковской области традиционно принимают участие в общении представителей СМИ с президентом России. В этом году в пресс-конференции участвуют корреспонденты Псковского агентства информации, телеканала «Первый Псковский» и районного издания «Пламя».