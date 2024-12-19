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Экономика

Самые подешевевшие продукты назвали в Псковской области

Самые подешевевшие с 9 по 16 декабря продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Так, репчатый лук подешевел на 3,33 %, чай чёрный байховый – на 2,15 %, соль поваренная пищевая – на 1,67 %, куриные яйца – на 1,58 %, свинина – на 1,23 % и молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5–3,2 % жирности – на 1,03 %.

Добавим, что годовая инфляция в России, по данным Ростата, составила 9,14 %, однако в планах Банка России – снизить её до 4,5–5 % к 2025 году и до 4 % к 2026 году.

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