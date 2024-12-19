Санитарная авиация доставила пациентку с Талабских островов в больницу на «материке»

16:00, 19 декабря 2024, ПАИ

Санитарная авиация доставила пациентку с острова Белов (Талабские острова) в Псковскую межрайонную больницу. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Звонок поступил на пульт диспетчера скорой помощи. По телефону сообщили, что на острове находится женщина, которая жалуется на боли в животе, и у неё поднялась температура до 37,8 градуса.

Сначала МЧС выделило воздушную подушку, но из-за ледостава она не смогла доехать до острова. После этого было принято решение направить на вызов борт санитарной авиации. Вертолет доставил пациентку с аппендицитом прямиком на операционный стол.

Добавим, что работа санитарной авиации осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение».