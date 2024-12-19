Президент России пообещал навести порядок с выдачей льготных ипотек

15:59, 19 декабря 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ обеспечить объёмы необходимых субсидий по выдаче льготных ипотек, в этой области будет наведён порядок.

Во время прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, Владимир Путин назвал безобразием случаи, когда люди не могут взять положенную им семейную ипотеку.

Семейная, сельская, дальневосточная, арктическая ипотеки и ипотека под 2 % на территориях Донбасса и Новороссии остаются, подчеркнул президент. «Я прошу Правительство России обеспечить объёмы необходимых субсидий, мы здесь наведём порядок», – сказал глава государства.

Отметим, что журналисты Псковской области традиционно принимают участие в общении представителей СМИ с президентом России. В этом году в пресс-конференции участвуют корреспонденты Псковского агентства информации, телеканала «Первый Псковский» и районного издания «Пламя».