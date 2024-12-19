Владимир Путин: Во всём мире порносайты – это как котлету заказать

16:35, 19 декабря 2024, ПАИ

Порносайты – беда во всём мире, но нужно предлагать более интересную альтернативу им, а не запрет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Порносайты смотрят, по-моему, во всём мире. И сначала [смотрят. – ПАИ] порносайты, а потом – как котлету заказать. Это во всем мире, это же не только наша беда», – сказал президент России.

Любые запреты имеют право на существование, но нужно людям предложить альтернативу более интересную, чем порносайты, уверен глава государства.

Отметим, что журналисты Псковской области традиционно принимают участие в общении представителей СМИ с президентом России. В этом году в пресс-конференции участвуют корреспонденты Псковского агентства информации, телеканала «Первый Псковский» и районного издания «Пламя».