Любовь Трифонова: Владимир Путин всегда готов к открытому диалогу с населением

17:26, 19 декабря 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин всегда готов к открытому диалогу. Такой вывод по завершении большой пресс-конференции главы государства сказала глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Более двух миллионов обращений к президенту подтверждают, что Владимир Владимирович Путин всегда готов к открытому диалогу с населением. Формы такого взаимодействия позволяют более эффективно решать вопросы, которые сегодня актуальны не только для конкретного жителя, но и для многих регионов», – отметила Любовь Трифонова.

По её словам, возможность обработки и объединения поставленных вопросов позволяют определить основные проблемы, а также на каких направлениях необходимо сегодня сконцентрировать внимание государства.

«Самое важное, что наряду с ответами на поставленные вопросы жители хотели и имели возможность услышать от Владимира Владимировича Путина стратегические приоритеты, как он видит дальнейшее наше развитие, чтобы жизнь людей улучшилась. Прямая линия – это не просто социально значимый диалог главы государства с жителями, это своего рода отчёт по ключевым темам года и будущим приоритетам развития нашей страны», – заключила Любовь Трифонова.