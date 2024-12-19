Путин ответил на вопрос о захоронении тела Ленина

16:45, 19 декабря 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, допустил, что общество РФ когда-нибудь подойдёт к вопросу захоронения тела Владимира Ленина, но точно не сейчас.

«Когда-то, наверное, общество к этому подойдёт, но сегодня, особенно сегодня, в России мы не должны предпринимать ни одного шага, который бы раскалывал наше общество», – ответил глава государства на вопрос о захоронении тела Ленина.

Владимир Ленин (фамилия при рождении Ульянов) – советский и российский революционер и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), один из организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года в России, создатель первого в мировой истории социалистического государства. Его тело после смерти было помещено в мавзолей в Москве 27 января 1924 года.