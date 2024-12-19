Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним пожеланием
Президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 19 декабря, пожелал россиянам больше внимания уделять близким.
«В преддверии Нового года – это семейный праздник – и тем более Рождества хотел бы пожелать, чтобы больше уделяли внимания своим близким», – сказал глава государства и также пожелал жителям России успехов, счастья и благополучия.
Отметим, что журналисты Псковской области традиционно принимают участие в общении представителей СМИ с президентом России. В этом году в пресс-конференции участвуют корреспонденты Псковского агентства информации, телеканала «Первый Псковский» и районного издания «Пламя».
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