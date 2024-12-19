Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним пожеланием

17:10, 19 декабря 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 19 декабря, пожелал россиянам больше внимания уделять близким.

«В преддверии Нового года – это семейный праздник – и тем более Рождества хотел бы пожелать, чтобы больше уделяли внимания своим близким», – сказал глава государства и также пожелал жителям России успехов, счастья и благополучия.

Отметим, что журналисты Псковской области традиционно принимают участие в общении представителей СМИ с президентом России. В этом году в пресс-конференции участвуют корреспонденты Псковского агентства информации, телеканала «Первый Псковский» и районного издания «Пламя».