Жительница Печор попыталась скрыть гражданство Эстонии

17:46, 19 декабря 2024, ПАИ

Жительница Печор попыталась скрыть второе гражданство, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

В отношении печерянки возбуждено уголовное дело по статье 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства).

В сентябре 2021 года подозреваемая, являясь гражданкой Российской Федерации, приобрела еще и гражданство Эстонии. В течение 60 дней женщина должна была направить в территориальный отдел внутренних дел уведомление о наличии у нее гражданства иностранного государства, но эту обязанность обладательница двух паспортов проигнорировала.

Этот факт удалось вскрыть сотрудникам Погрануправления ФСБ России по Псковской области.

Проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.