Дмитрий Быстров – о прямой линии президента: Уверен, каждый из нас получил ответы на волнующие вопросы

18:09, 19 декабря 2024, ПАИ

Прямая линия президента России Владимира Путина – честный, открытый, прямой диалог с гражданами, отметил глава Островского района Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.

«Уверен, каждый из нас получил ответы на волнующие вопросы, – подчеркнул Дмитрий Быстров. – Поддержка специальной военной операции, её участников и членов их семей, большой блок социальных вопросов, развитие мобильной связи и интернета – это те темы, которые имеют актуальность для нашего региона и Островского района в частности».

Основные направления развития страны на ближайшее время, подкреплённые национальными проектами, государственными и региональными программами. Широкий круг международных вопросов, напомнил он и другие темы, на которые отвечал президент.

«Личное мнение главы государства по самым разным темам. За 4,5 часа прозвучало много информации, которую мы будем анализировать в ближайшее время. И, безусловно, будем работать!» – заключил глава Островского района.

Напомним, что со всеми новостями с прямой линии президента, а также с комментариями экспертов по итогу этого события можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ «Итоги года с Владимиром Путиным – 2024».