Дегустация продуктов местных производителей пройдёт в Пскове

19:23, 19 декабря 2024, ПАИ

Дегустация продуктов местных производителей пройдёт на улице Пушкина в Пскове 21 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Попробовать деликатесы производителей «Деревенский разносол», «Снебахлеб» и «Копчёныч» можно будет с 12:00 до 19:00.

«На дегустации «Деревенский разносол» порадует разнообразием домашних солений и маринадов. «Снебахлеб» предложит латвийский хлеб на закваске, который проходит долгий процесс брожения. Тем временем ценители мяса смогут насладиться изысканными копчёностями «Копчёныч», – отметили организаторы.

Гости ярмарки также смогут приобрести товары производителей прямо в их торговых точках.