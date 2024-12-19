Дегустация продуктов местных производителей пройдёт в Пскове
Дегустация продуктов местных производителей пройдёт на улице Пушкина в Пскове 21 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Попробовать деликатесы производителей «Деревенский разносол», «Снебахлеб» и «Копчёныч» можно будет с 12:00 до 19:00.
«На дегустации «Деревенский разносол» порадует разнообразием домашних солений и маринадов. «Снебахлеб» предложит латвийский хлеб на закваске, который проходит долгий процесс брожения. Тем временем ценители мяса смогут насладиться изысканными копчёностями «Копчёныч», – отметили организаторы.
Гости ярмарки также смогут приобрести товары производителей прямо в их торговых точках.
Надежда Васильева: Вопрос президенту о военнослужащих в Курской области был особенно актуален
Отборочный тур открытого конкурса исполнителей псковских сказок «Сказочка» прошёл в Пскове
Борис Елкин: Прямая линия с президентом РФ – это значимое событие, которое ежегодно привлекает внимание миллионов