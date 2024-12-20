Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День работника органов безопасности отмечается 20 декабря

20 декабря профессиональный праздник – День работника органов безопасности отмечают люди, которые ежедневно решают задачи, связанные с обеспечением государственной безопасности.

Официальный статус этот праздник получил в 1995 году после публикации указа российского президента Бориса Ельцина. В советское время День чекиста имел неофициальный статус. Дата 20 декабря выбрана в связи с тем, что в этот день в 1917 году Совет народных комиссаров (СНК) в целях борьбы с контрреволюцией и саботажем издал декрет о Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), которая стала прообразом современных органов безопасности. Первым руководителем ВЧК РСФСР был Феликс Дзержинский. ВЧК РСФСР просуществовала до 1922 года и была преобразована в Главное политическое управление (ГПУ), а после образования Союза ССР – Объединенное главное политическое управление (ОГПУ) при НКВД.

В 1934 году ОГПУ преобразовали в Главное управление государственной безопасности (ГУГБ) в составе НКВД СССР. В марте 1941 года НКВД был разделен на собственно НКВД и Народный комиссариат государственной безопасности, однако уже в июле того же года, после начала войны, они были вновь соединены. В 1946 г. НКГБ СССР был преобразован в Министерство государственной безопасности (МГБ) Советского Союза.

В 1954 году при Совете Министров СССР был создан Комитет государственной безопасности (КГБ), просуществовавший 36 лет.

В январе 1992 г. было образовано Министерство безопасности России. В декабре 1993 г. оно было преобразовано в Федеральную службу контрразведки (ФСК). В апреле 1995 г. была создана Федеральная служба безопасности, в которую с 2003 года входит Пограничная служба.
Из первого главного управления КГБ СССР образовалась Служба внешней разведки РФ (СВР).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 декабря 2024

Электросирены включат сегодня в районе горводоканала Пскова
20 декабря 2024

Борис Елкин поздравил сотрудников органов госбезопасности: Пусть профессиональное чутьё никогда не подводит
20 декабря 2024

Александр Котов поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником
20 декабря 2024

Профосмотры детей и подростков: что нужно знать
20 декабря 2024

Одеяло, игрушки, соски: разработан ГОСТ на подарок для новорождённых
20 декабря 2024

Подготовку к Рождеству советует начинать народный календарь
20 декабря 2024

День работника органов безопасности отмечается 20 декабря
20 декабря 2024

В Лядах Плюсского округа возобновили продажу лекарств

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...