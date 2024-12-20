День работника органов безопасности отмечается 20 декабря

07:01, 20 декабря 2024, ПАИ

20 декабря профессиональный праздник – День работника органов безопасности отмечают люди, которые ежедневно решают задачи, связанные с обеспечением государственной безопасности.

Официальный статус этот праздник получил в 1995 году после публикации указа российского президента Бориса Ельцина. В советское время День чекиста имел неофициальный статус. Дата 20 декабря выбрана в связи с тем, что в этот день в 1917 году Совет народных комиссаров (СНК) в целях борьбы с контрреволюцией и саботажем издал декрет о Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), которая стала прообразом современных органов безопасности. Первым руководителем ВЧК РСФСР был Феликс Дзержинский. ВЧК РСФСР просуществовала до 1922 года и была преобразована в Главное политическое управление (ГПУ), а после образования Союза ССР – Объединенное главное политическое управление (ОГПУ) при НКВД.

В 1934 году ОГПУ преобразовали в Главное управление государственной безопасности (ГУГБ) в составе НКВД СССР. В марте 1941 года НКВД был разделен на собственно НКВД и Народный комиссариат государственной безопасности, однако уже в июле того же года, после начала войны, они были вновь соединены. В 1946 г. НКГБ СССР был преобразован в Министерство государственной безопасности (МГБ) Советского Союза.

В 1954 году при Совете Министров СССР был создан Комитет государственной безопасности (КГБ), просуществовавший 36 лет.

В январе 1992 г. было образовано Министерство безопасности России. В декабре 1993 г. оно было преобразовано в Федеральную службу контрразведки (ФСК). В апреле 1995 г. была создана Федеральная служба безопасности, в которую с 2003 года входит Пограничная служба.

Из первого главного управления КГБ СССР образовалась Служба внешней разведки РФ (СВР).