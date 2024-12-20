Игорь Иванов поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником

12:52, 20 декабря 2024, ПАИ

Сотрудников и ветеранов органов безопасности России с профессиональным праздником поздравил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

Этот день символизирует признание значимости вклада спецслужб в обеспечение безопасности России, подчеркнул лидер регионального профдвижения.

«Находясь на передовой в борьбе с угрозами и вызовами, вы вносите весомый вклад в укрепление стабильности и правопорядка в обществе. Ваша преданность делу защиты интересов государства и его граждан, высокий профессионализм и мужество вызывают глубокое уважение», – отметил Игорь Иванов и поблагодарил сотрудников органов безопасности за службу, верность долгу и присяге.