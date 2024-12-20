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Экономика

Принятый на 2025 год бюджет Пскова увеличился более чем на 10% в сравнении с первым чтением

Принятый бюджет Пскова на 2025 год увеличился более чем на 10 % в сравнении с первым чтением, рассказал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

График и фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

Утверждённый бюджет Пскова на 2025 год и двухлетний плановый период составит около 7,5 млрд рублей, напомнил глава города. «По сравнению с первым чтением он увеличился почти на 700 тысяч рублей, или более чем на 10 %», – сказал он.

Теперь предстоит довести показатели новых национальных проектов и федеральных программ до региона и муниципалитетов, уточнил Борис Елкин. «Это означает, что имеются все предпосылки для роста доходов городского казны. Предстоит кропотливая работа по реализации масштабных проектов в сфере спорта, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, образования, туризма и решению актуальных социальных задач», – отметил глава города.

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