Объём страховых сборов в Псковской области вырос на 35,4 %

15:52, 20 декабря 2024, ПАИ

Совокупные сборы страховщиков Псковской области за девять прошедших месяцев 2024 года выросли на 35,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления ЦБ РФ.

На сегодняшний день сборы достигли 2,6 миллиарда рублей. Несмотря на снижение числа заключённых договоров добровольного страхования жизни с января по сентябрь этого года, взносы псковичей по ним выросли более чем в два раза и составили больше одного миллиарда рублей по сравнению с тем же периодом 2023 года. Почти 80 % прироста страхового рынка приходится именно на этот тип страхования.

«Рост сборов объясняется спросом на инвестиционное и накопительное страхование жизни, а также практически трёхкратным увеличением среднего взноса на один полис», – уточнили в отделении.

За первые девять месяцев нынешнего года страховые компании выплатили клиентам Псковской области почти 1,3 миллиарда рублей. 50 % из них пришлось на выплаты по договорам добровольного страхования жизни, а ещё треть – по ОСАГО.

Напомним, что с 1 января 2025 года россияне смогут получить налоговый вычет на добровольное страхование жизни и пенсии, а также на лечение, обучение, физкультурно-оздоровительные услуги и на уплату пенсионных взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения.