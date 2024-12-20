Кенийские розы с опасными насекомыми уничтожили в Псковской области
Кенийские розы с опасными насекомыми уничтожили в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
200 свежих срезов роз, выращенных в Кении, находились на складе временного хранения в Псковской области. Во время карантинного фитосанитарного контроля в них обнаружили живые имаго насекомого, схожего по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом.
По результатам лабораторной экспертизы была подтверждена заражённость продукции западным цветочным трипсом. Этот вредитель включён в единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.
Выпуск 200 свежих роз на территорию России запрещён, растительная продукция по решению собственника была уничтожена, уточнили в пресс-службе.
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