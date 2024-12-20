Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Кенийские розы с опасными насекомыми уничтожили в Псковской области

Кенийские розы с опасными насекомыми уничтожили в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

200 свежих срезов роз, выращенных в Кении, находились на складе временного хранения в Псковской области. Во время карантинного фитосанитарного контроля в них обнаружили живые имаго насекомого, схожего по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом.

По результатам лабораторной экспертизы была подтверждена заражённость продукции западным цветочным трипсом. Этот вредитель включён в единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.

Выпуск 200 свежих роз на территорию России запрещён, растительная продукция по решению собственника была уничтожена, уточнили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 декабря 2024

Церемония награждения одарённых детей «Движение к достижениям – 2024» прошла в Себеже
20 декабря 2024

Игорь Иванов: Владимир Путин не просто вникает в проблематику обращений, а действительно этим живёт
20 декабря 2024

Годом защитника Отечества станет в России 2025 год
20 декабря 2024

Михаил Ведерников рассказал, сколько времени он тратит на разбор обращений в соцсетях
20 декабря 2024

Муралы с изображением княгини Ольги и часовни создают на Ольгинском мосту
20 декабря 2024

О важности формирования института наставничества заявил губернатор Псковской области
20 декабря 2024

Михаил Ведерников: Встречи с активными молодыми людьми не могут быть рутиной
20 декабря 2024

Из-за отсутствия светового загрязнения Полистовский заповедник признан лучшим местом для наблюдения за звёздами

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...