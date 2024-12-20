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Михаил Ведерников рассказал, сколько времени он тратит на разбор обращений в соцсетях

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, сколько времени тратит на работу с обращениями граждан в соцсетях. Этим он поделился в рамках подкаста «Потрещим» от Дома молодёжи.

Фото с записи подкаста. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Думаю, что сейчас примерно столько же, сколько и раньше. Может быть, было чуть больше в силу того, что мы наладили систему и определённые процессы автоматизировали. Я просто отвечаю людям, делаю скрин. Причём это прямой ответ человеку, но в нём уже зашито поручение для чиновников. Они [чиновники. – ПАИ] считывают, лично нужно доложить или взять в работу, системно к этому подойти или это адресное обращение», – отметил губернатор.

По его словам, разбор обращений зависит от ситуации в регионе. «Когда был массовый коллапс [мусорный коллапс. – ПАИ], понятно, что и три часа уходило в день, чтобы разобрать обращения и дать ответы по существу и навести порядок там, где это необходимо. В более спокойное время бывает полчаса, бывает 40 минут, но это каждый день. Основное время уходит, конечно, на работу с обращениями граждан», – сказал Михаил Ведерников.

При этом глава региона поделился, что акцентирует внимание на личных сообщениях.

«Не сразу есть возможность ознакомиться с комментариями, но у нас работает команда, которая автоматически берёт в работу всё, что пишут люди в комментариях, и профессионально отвечает. Я недавно был в ЦУРе, говорил ребятам спасибо. Они и социологию делают, и отвечают по существу, и делают аналитику, которая потом ложится в системные решения», – заключил Михаил Ведерников.

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