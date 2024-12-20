Ежегодное епархиальное собрание духовенства прошло в Печорах

22:27, 20 декабря 2024, ПАИ

Ежегодное итоговое епархиальное собрание духовенства Псковской епархии состоялось на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря сегодня, 20 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Работу собрания возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей. Участие в собрании приняли наместники и игуменьи монастырей, благочинные церковных округов и руководители отделов, настоятели и клирики храмов епархии.

Обращаясь со вступительным словом, митрополит Матфей поздравил частников собрания с наступающим Рождеством Христовым и новолетием. В ходе собрания митрополит Матфей подвёл общие итоги епархиальной жизни в 2024 году.

Обращаясь к планам на предстоящий год, глава митрополии подчеркнул, что в 2025 году Русская православная церковь будет отмечать 100-летие со дня блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Всероссийского. В рамках празднования этой даты в Псковской и Великолукской епархиях пройдут праздничные богослужения и церковно-общественные мероприятия. Также планируется принесение в епархию частицы мощей святителя и проведение в Пскове межрегиональной книжной выставки-форума «Радость Слова».

«У нас сложились добрые отношения с губернатором области Михаилом Юрьевичем Ведерниковым. За пять месяцев моего пребывания на Псковской кафедре проведено уже порядка десяти официальных встреч с губернатором», – сказал митрополит, рассматривая тему церковно-государственного взаимодействия.

В завершение работы собрания владыка Матфей ответил на вопросы духовенства, освещающие различные богослужебные, дисциплинарные и административные темы.