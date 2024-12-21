Михаил Ведерников поздравил Детсовет при уполномоченном по правам ребёнка Псковской области с первым юбилеем
Губернатор Псковской области поздравил детский общественный совет по уполномоченном по правам ребёнка в регионе с пятилетием. Об этом сообщается в телеграм-канале главы региона.
Михаил Ведерников отметил, что за пять лет детсовет стал узнаваемым сообществом, которое объединяет активных подростков из всех муниципалитетов региона.
«Поздравляю с первым юбилеем, – сказал губернатор. – Уверен, что его участники будут и дальше ярко гореть своими идеями и совершат много добрых дел для Псковской области».
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Михаил Ведерников поздравил Детсовет при уполномоченном по правам ребёнка Псковской области с первым юбилеем