В Великих Луках мужчина пострадал в квартире при пожаре

12:45, 21 декабря 2024, ПАИ

Мужчина пострадал в результате пожара в квартире в Великих Луках, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



















Пожар произошёл в одном из домов на проспекте Гагарина. В результате пострадал мужчина. Его госпитализировали в медучреждение.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, спасатели ПСО Великих Лук, аварийная газовая служба и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.