В Великих Луках мужчина пострадал в квартире при пожаре
Мужчина пострадал в результате пожара в квартире в Великих Луках, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
-
Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
-
Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
-
Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
Пожар произошёл в одном из домов на проспекте Гагарина. В результате пострадал мужчина. Его госпитализировали в медучреждение.
Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, спасатели ПСО Великих Лук, аварийная газовая служба и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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