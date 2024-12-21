Лыжный сезон открыли в Стругах Красных
Лыжный сезон официально открылся в Стругах Красных, Псковской области. Об этом пишет районная газета «Струги».
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Фото: районная газета «Струги»
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Фото: районная газета «Струги»
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Фото: районная газета «Струги»
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Фото: районная газета «Струги»
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Фото: районная газета «Струги»
Сезон в Стругах Красных начался с местного открытого первенства по лыжным гонкам, в котором участвует около 50 спортсменов из Пскова, Острова, Дедовичей и Струг Красных. Самые младшие участники – 2016 года рождения, а самый старший – 1957 года рождения. Каждый бежит в своей возрастной группе, преодолевая дистанции 600, 2 000, 2 500, 5 000 и 10 000 метров.
Перед стартом соревнований директор местной спортшколы Елена Панько поздравила всех с открытием лыжного сезона и пожелала хорошей лыжни и победы. Лыжня, как отмечают в издании, подготовлена отлично.
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