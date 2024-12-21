Подведены итоги Кубка Псковской области по ушу

15:29, 21 декабря 2024, ПАИ

Подведены итоги Кубка Псковской области по ушу, который прошёл в Пскове сегодня, 21 декабря, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Всего в соревнованиях участвовало около 30 спортсменов из Пскова и Новоржева, которые разыгрывали 45 комплектов наград в индивидуальных номинациях, а также дуйлянь (парные) и цзитянсянму (групповые).

По результатам состязаний победы одержали Андрей Егоров, Мирослав Гаврилов, Анна Сергеева, Арина Порошенкова, Мария Фёдорова и Дарья Петрова.

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