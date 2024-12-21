Курьер из Пскова получил растяжение связок на рабочем месте
Курьер из Пскова получил растяжение связок на рабочем месте. Об этом ПАИ сообщили в государственной инспекции труда в Псковской области.
После неудачного падения у 40-летнего мужчины диагностировали растяжение связок. Обстоятельства несчастного случая уточняются.
«Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны!» – призвали в инспекции по труду.
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21 декабря 2024
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