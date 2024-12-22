Михаил Ведерников поздравил специалистов энергетической отрасли с профессиональным праздником

12:17, 22 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов энергетической отрасли региона с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Вы работаете в стратегически важной отрасли, от эффективности которой зависит повышение качества жизни в регионе, развитие реального сектора экономики, улучшение социальных условий», – отметил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что сегодня энергетикам приходится работать в непростых условиях, связанных с изношенностью электросетевого комплекса и погодными аномалиями. Михаил Ведерников рад отметить, что в этом году совместными усилиями была заложена прочная основа для реализации программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области: определены основные объекты модернизации, получены согласования профильных министерств и выделены федеральные средства.

В рамках программы предусмотрена реконструкция 23 линий электропередачи и установка дополнительных опор для уменьшения длины пролетов. В итоге будет обновлено 400 километров линий. Кроме того, планируется закупка высокопроходимых болотных бульдозеров, мульчеров, тралов, крано-манипуляторов и резервных источников электроснабжения. Основные работы запланированы на 2025–2026 годы.

«Уверен, благодаря программе, разработанной и принятой на федеральном уровне по поручению президента, мы сможем решить значительную часть проблемных вопросов в этом направлении. Желаю всем работникам отрасли крепкого здоровья, сил, успехов и как можно меньше аварийных ситуаций, особенно в новогодние праздники! Счастья, благополучия и добра вам и вашим близким!» – заключил Михаил Ведерников.

Напомним, что День энергетика отмечают в России сегодня, 22 декабря.