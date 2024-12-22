Врач предупредил о рисках продолжительных нагрузок в преддверии Нового года

15:33, 22 декабря 2024, ПАИ

Продолжительные нагрузки в преддверии Нового года могут негативно сказаться на психическом здоровье, вызывая эмоциональное выгорание, снижение продуктивности, ухудшение настроения, раздражительность и даже депрессию, сообщил главный психиатр Москвы и главный врач психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Георгий Костюк, пишет РИА Новости.

Георгий Костюк сообщил, что длительные перегрузки перед Новым годом действительно могут оказывать значительное влияние на ментальное здоровье. Он отметил, что подготовка к праздникам часто сопровождается повышенным уровнем стресса, так как люди испытывают давление из-за необходимости завершить все дела до конца года, купить подарки и организовать мероприятия.

Он отметил, что продолжительная работа без перерывов, нехватка сна и неправильное питание могут оказать негативное влияние на физическое состояние организма, что в свою очередь сказывается на психическом здоровье. Усталость и недостаток сна уменьшают способность справляться со стрессом.

Георгий Костюк подчеркнул, что ожидания общества по поводу проведения праздников могут вызывать дополнительное напряжение. Он привёл пример, что необходимость соответствовать определённым стандартам праздника, общаться с множеством людей или участвовать в мероприятиях, которые не приносят радости, может создавать дискомфорт. Также он указал на то, что праздники часто сопровождаются значительными расходами, что может привести к финансовым трудностям для некоторых людей, и добавил, что это становится источником стресса и беспокойства.

Он заметил, что существуют эффективные методы быстрой перезагрузки, которые могут помочь восстановить энергию и поднять настроение, даже если свободного времени немного. К таким методам относятся короткий дневной сон, релаксационные и дыхательные практики, физическая активность, прослушивание музыки, чтение, время на свежем воздухе и общение с близкими. Также полезными могут быть тёплый душ или ванна, планирование и организация времени, а также ведение здорового образа жизни в целом.

Георгий Костюк отметил, что такие действия, как украшение дома и установка ёлки, могут сыграть важную роль в создании положительных эмоций и снижении уровня стресса в преддверии Нового года. Он добавил, что таким образом создаётся праздничная атмосфера, которая помогает людям настроиться на позитивный лад. Яркие огни, мишура, гирлянды и другие украшения вызывают ассоциации с детством и радостными воспоминаниями, что способствует повышению настроения.